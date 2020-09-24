Допрейсы организованы из Нижнего Новгорода в Сочи Общество

Новый авиаперевозчик начал полеты из Нижнего Новгорода в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Полеты с 29 сентября осуществляет авиакомпания "ИрАэро".

Самолеты будут летать на черноморский курорт по вторникам и субботам. Вылет из Стригино по субботам — в 04:30, по вторникам — в 19:00 по местному времени. Полеты будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров, время в пути составит 2 часа 20 минут.

В октябре рейсы в аэропорт Сочи из Стригино будут выполнять четыре авиакомпании — "Уральские авиалинии", "Россия", "ИрАэро" и Nordwnd. Общее число рейсов на черноморский курорт составит до 9 в неделю. Подробное расписание возможно уточнить на сайтах аэропорта и авиакомпаний.

Напомним, полеты из Нижнего Новгорода на Ямал стали возможны с конца сентября.

Также с 23 сентября возобновлены рейсы Нижний Новгород – Саратов.