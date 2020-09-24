Последние новости рубрики Общество
24 сентября 2020 09:39  [51] Полеты из Нижнего Новгорода на Ямал станут возможны с конца сентября
24 сентября 2020 09:17  [53] Отопительный сезон стартовал в 48 районах Нижегородской области
23 сентября 2020 19:44  [1440] Нижний сегодня: главные события дня
23 сентября 2020 18:34  [191] ВВПК сообщила об отмене ряда электричек в связи с переходом на зимнее расписание
23 сентября 2020 17:01  [281] Тепло поступило в половину домов Нижнего Новгорода
23 сентября 2020 15:37  [302] Нижегородец Александр Балабаев пропал после рабочего дня
23 сентября 2020 13:32  [1291] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 64 жителей Нижнего Новгорода
23 сентября 2020 12:54  [638] Нижегородская полиция сообщила о новом фейке в соцсетях
23 сентября 2020 12:40  [228] "Ростелеком. Лицей" представляет новые эксклюзивные образовательные курсы
23 сентября 2020 12:24  [208] ЕРКЦ Нижегородской области напоминает об онлайн-сервисах по оплате квитанций
Общество

Полеты из Нижнего Новгорода на Ямал станут возможны с конца сентября

24 сентября 2020 09:39  [51] Общество

Полеты из Нижнего Новгорода на Ямал станут возможны с конца сентября. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"), в расписании впервые появятся рейсы в Новый Уренгой. Их будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро".

Рейсы запланированы с 30 сентября по средам. Вылет из Нижнего Новгорода — в 02:30, прибытие в Новый Уренгой — в 07:30 местного времени. Полеты будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит 3 часа.

Билеты уже поступили в продажу.

Рейсы в Новый Уренгой станут еще одним направлением в расширении региональной маршрутной сети аэропорта Стригино. В настоящее время из Нижнего Новгорода выполняются полеты по 18 различным направлениям, в том числе на север России, Урал и Сибирь, отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, первый регулярный авиарейс Нижний Новгород – Саратов открылся 22 сентября.

Напомним также, что пригородные электрички начали ездить через аэропорт Стригино с 11 сентября.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph