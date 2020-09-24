Полеты из Нижнего Новгорода на Ямал станут возможны с конца сентября. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"), в расписании впервые появятся рейсы в Новый Уренгой. Их будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро".
Рейсы запланированы с 30 сентября по средам. Вылет из Нижнего Новгорода — в 02:30, прибытие в Новый Уренгой — в 07:30 местного времени. Полеты будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит 3 часа.
Билеты уже поступили в продажу.
Рейсы в Новый Уренгой станут еще одним направлением в расширении региональной маршрутной сети аэропорта Стригино. В настоящее время из Нижнего Новгорода выполняются полеты по 18 различным направлениям, в том числе на север России, Урал и Сибирь, отметили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, первый регулярный авиарейс Нижний Новгород – Саратов открылся 22 сентября.
Напомним также, что пригородные электрички начали ездить через аэропорт Стригино с 11 сентября.
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