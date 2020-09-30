Нижегородцев в период осеннего подъема COVID-19 и ОРВИ просят соблюдать ряд правил Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное управление Роспотребнадзора распространило рекомендации, которые помогут нижегородцам уберечь себя в период осеннего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

В управлении напоминают, что особенно подвержены этой патологии люди старшего возраста (старше 60-65 лет), а те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением, иммунными заболеваниями.

"По возможности вы должны соблюдать домашний режим. То есть, если вы работающие граждане, то нужно перейти на дистанционный режим работы. Если вы все-таки вынуждены ходить в общественные места, например, магазины, вы должны соблюдать правила поведения, как обязательное ношение маски и обработка рук антисептиками после прикосновений к контактным поверхностям и не трогать лицо руками", - советуют представители ведомства.

Работодатель обязан обеспечить режим работы, чтобы снизить эпидемиологические риски заражения на рабочем месте. Во-первых, организовать приход на работу с разрывом по времени, чтобы на входе через проходную в учреждение не было скопления большого количества людей. То есть, перерыва в 5-10 минут будет достаточно, чтобы люди в таком графике могли приходить на рабочие места.

Рабочие места надо организовать таким образом, чтобы люди в одном кабинете массово не собирались. Каждый человек должен иметь возможность социально дистанцироваться 1,5-2 метра от другого сотрудника. А лучше развести их по разным комнатам и кабинетам.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на обязательное ношение масок в общественных местах: при посещении магазинов, при нахождении в общественном транспорте и обязательное мытье рук с мылом после того, как вернулись с улицы.

"Только если мы всем обществом будем ответственно относиться к этим простым правилам, только это позволит нам каким-то образом сдержать и не допустить распространения вирусных инфекций. И гриппозной этиологии, и коронавирусной этиологии, и других. Сегодня такое время, когда нам нужно всем объединиться и ответственно относиться к своему здоровью", - отметили в Роспотребнадзоре.