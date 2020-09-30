Перевод нижегородских школ на дистанционку из-за ОРВИ пока не планируется

Перевод нижегородских школ на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями пока не планируется. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.
Она рассказала, что в сентябре регистрировался рост заболеваемости среди нижегородцев, в том числе школьников, практически на 30%.
"В основном это было связано с формированием организованных коллективов и выходом с дистанционного формата работы. Заболеваемость начала расти со второй недели сентября, но сейчас стабилизировалась. Она ниже уровня пороговых значений на 8%", - пояснила Наталья Садыкова.
Она добавила, что за последнюю неделю заболеваемость среди школьников снизилась на 16%.
"В сентябре карантинные мероприятия были введены в 7% школ, сейчас этот показатель снизился до 5%. На данном этапе заболеваемости переход на дистанционный формат обучения школьников не планируется", - заявила замруководителя управления.
Напомним, карантин по COVID-19 действует в 47 классах 31 школы Нижегородской области по состоянию на вечер 30 сентября.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора обратилось к нижегородцам с просьбой соблюдать правила в период осеннего подъема COVID-19 и ОРВИ.
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