Перевод нижегородских школ на дистанционку из-за ОРВИ пока не планируется Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Перевод нижегородских школ на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями пока не планируется. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Она рассказала, что в сентябре регистрировался рост заболеваемости среди нижегородцев, в том числе школьников, практически на 30%.

"В основном это было связано с формированием организованных коллективов и выходом с дистанционного формата работы. Заболеваемость начала расти со второй недели сентября, но сейчас стабилизировалась. Она ниже уровня пороговых значений на 8%", - пояснила Наталья Садыкова.

Она добавила, что за последнюю неделю заболеваемость среди школьников снизилась на 16%.

"В сентябре карантинные мероприятия были введены в 7% школ, сейчас этот показатель снизился до 5%. На данном этапе заболеваемости переход на дистанционный формат обучения школьников не планируется", - заявила замруководителя управления.

Напомним, карантин по COVID-19 действует в 47 классах 31 школы Нижегородской области по состоянию на вечер 30 сентября.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора обратилось к нижегородцам с просьбой соблюдать правила в период осеннего подъема COVID-19 и ОРВИ.