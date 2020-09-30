Карантин по COVID-19 действует в 47 классах нижегородских школ Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Карантин по COVID-19 действует в 47 классах 31 школы Нижегородской области по состоянию на вечер 30 сентября. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в сети Instagram.

На данный момент, также как 29 сентября, закрытыми остаются классы в школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня; Шатковского, Арзамасского, Павловского, Семеновского, Лукояновского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Сосновского, Сеченовского, Городецкого и Вачского районов.

Сейчас больше всего закрытых на карантин по коронавирусу классов в школе № 89 (12 классов).

К примеру, по состоянию на вечер 29 сентября на карантине находились 73 класса в 37 школах, на вечер 28 сентября - 58 классов в 40 школах.

Также закрыты 3 группы в 3 учреждениях среднего профессионального образования. Ранее были закрыты 4 группы в 4 учреждениях. Одна группа в вузе по-прежнему остается на карантине.

В детсадах наблюдается небольшое увеличение по числу закрытых на карантин групп. По состоянию на вечер 30 сентября на карантине по коронавирусу 26 групп в 30 детских садах. Ранее было 25 групп в 21 детском саду.

В частности, закрыты группы в городах: Нижний Новгород, Бор, Дзержинск; также в списке Шатковский, Гагинский, Кстовский, Арзамаский, Сосновский, Богородский и Лукояновский районы. За сутки добавился еще Семеновский район.

Ситуация по ОРВИ

Министр пояснил, что наблюдается значительное снижение уровня заболеваемости. Тем не менее, сейчас на карантине находятся 168 классов в 44 школах, из них 130 - это Нижний Новгород.

К примеру, по данным на 18 сентября, в регионе на карантин по ОРВИ были полностью закрыты 5 школ. Плюс был закрыт 261 класс в 71 школе. В основном это Нижний Новгород.