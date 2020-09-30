"Модельные библиотеки, открытые в рамках нацпроекта "Культура", пользуются большой популярностью", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Решетихинскую модельную библиотеку, открывшуюся в сентябре этого года в Володарском районе в рамках национального проекта "Культура", утвержденного президентом России Владимиром Путиным, за первый месяц посетили более 3 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 2 октября 2020 года.

"Модельные библиотеки, открытые в рамках нацпроекта "Культура", пользуются большой популярностью. Яркий пример - Решетихинская модельная библиотека. На модернизацию и переоснащение учреждения было выделено более 7 млн рублей. Благодаря нацпроекту в библиотеке появилось многофункциональное пространство для просветительских мероприятий с игровой зоной для юных читателей и инклюзивным оборудованием. Это направление обязательно будет развиваться и в других районах региона", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Концепцию развития Решетихинской поселковой библиотеки создавали как часть проекта многофункционального досугового центра, объединяющего Дворец культуры, музей, библиотеку, кинозал, парк и музыкальную школу. Около Дворца уже создана парковая зона имени композитора Бориса Мокроусова, а в модельной библиотеке посетители могут увидеть музейную комнату, посвященную творчеству известного земляка", – рассказала директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Володарская межпоселенческая библиотека" Наталья Таначева.

Для знакомства с обновленным пространством для читателей проводят экскурсии, а в октябре в учреждении запустят проект "Новая библиотека Zдесь", чтобы подробнее рассказать жителям о возможностях модельной библиотеки. Так, для старшего поколения пройдет акция по обучению компьютерной грамотности, юные пользователи получат сертификат "Первоклассного читателя", а всех желающих научат пользоваться Национальной электронной библиотекой. Еще одно новшество учреждения – родительские квартирники.

"На таких встречах взрослые смогут обсудить вопросы воспитания вместе с педагогом высшей категории, а библиотекари в это время проведут для детей развивающие занятия с использованием современного оборудования. Задача нашей библиотеки – найти подход к самым разным читателям", – пояснила заведующая Решетихинской поселковой библиотекой Галина Сипратова.

В библиотеке предусмотрен стул для грудничков, а также пространство для занятий с самыми маленькими детьми. Для людей с ограниченными возможностями появилась компьютерно-автоматизированная зона.

Книжный фонд учреждения пополнился на 3,5 тысячи экземпляров. Специально для юных читателей были приобретены 3D-книги и книги-игрушки со звуковым сопровождением, для взрослых – бестселлеры.

Отметим, в Нижегородской области в 2020 году будут созданы 5 библиотек нового поколения.

"Нижегородская область – ведущий регион по объему реализации проектов библиотек нового поколения. В 2019 году были созданы три библиотеки нового поколения - в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020 году появятся пять модельных библиотек. Уже открылась обновленная Решетихинская поселковая библиотека в Володарском районе и Катунская сельская библиотека в Чкаловске. Еще три модернизированных учреждения появятся до конца года в Выксе, Ветлуге и Пильне", – добавил Глеб Никитин.



Напомним, читальные залы нижегородских библиотек возобновили работу в начале сентября.