Читальные залы нижегородских библиотек возобновляют работу Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 7 сентября 2020 года.

В соответствии с изменениями разрешено возобновить работу читальных залов библиотек. При этом, посетители обязаны быть в масках и перчатках.

Рассадка должна осуществляться с соблюдением дистанции, поверхность столов необходимо будет дезинфицировать после каждого посетителя.

"Начался учебный год, для школьников и студентов очень важно иметь возможность полноценно работать с учебной и научной литературой в читальных залах. Мы рассчитываем, что сотрудники библиотек обеспечат необходимый уровень безопасности", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, согласно предыдущим изменениям в указ губернатора, с 19 августа в Нижнем Новгороде заработали детские сады.

Кроме того, 25 августа возобновили свою работу кинотеатры.

Также с 1 сентября образовательный процесс в школах, колледжах и вузах был организован в очной форме. Однако образовательные организации работают с определенными требованиями.

Хронология распространения инфекции, принимаемые меры и поэтапное снятие ограничений подробно опубликованы в материале НИА "Нижний Новгород".