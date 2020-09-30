Депутаты оценили подготовку объектов к 800-летию Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Депутаты оценили подготовку объектов к 800-летию Нижнего Новгорода. О результатах мониторинга сообщили в пресс-службе городской Думы 2 октября 2020 года.

В частности, председатель Думы Олег Лавричев, депутаты городской Думы и Законодательного собрания региона осмотрели реконструируемые площадь перед станцией канатной дороги, сквер имени Свердлова и площадь Маркина.

Как сообщила директор Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) Дарья Шорина, проектами благоустройства предусмотрено расширение площади Маркина, а также в перспективе сквера имени Свердлова. По ее словам, концепции благоустройства были сформированы с учетом пожеланий нижегородцев и экспертов, что является залогом того, что общественные пространства будут отвечать запросам горожан и будут востребованы ими по окончании работ. Работы на всех объектах начались в августе. Их завершение запланировано на 15 ноября.

Напомним, в связи с благоустройством на пл.Маркина остановку "Речной вокзал" временно перенесли.

"Общественные пространства благоустраиваются по всем направлениям: перепланировка, ливнеотводы, мощение, освещение. Это большой объем работ и хочется, чтобы довольно сжатые сроки не отразились на их качестве, потому что мы делаем общественные пространства не только к празднику, а надолго, чтобы горожане ими пользовались и получали удовольствие. Подрядчик и технический заказчик говорят, что с этой работой справятся в срок. Была проведена большая творческая работа по разработке концепций и проектов благоустройства, в которой приняли участие и население, и архитекторы, и краеведы. Радует, что в результате благоустройства общественные пространства раскрываются и увеличиваются в размерах", - подвел итоги объезда Олег Лавричев.

Председатель городской Думы пообещал продолжить депутатский и общественный контроль за работами по благоустройству общественных пространств к 800-летию Нижнего Новгорода и через месяц провести еще один выездной мониторинг.