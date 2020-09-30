Остановку "Речной вокзал" в Нижнем Новгороде временно перенесли Общество

Остановку "Речной вокзал" в Нижнем Новгороде временно перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 1 октября 2020 года.

Теперь посадка и высадка пассажиров из автобусов и маршруток осуществляется около дома №16 по Нижневолжской набережной.

Перенос остановки связан с проведением работ по благоустройству площади Маркина. На прежнее место ее вернут после завершения преображения территории.

Напомним, что 4 августа уже стартовали работы по благоустройству на разных площадках. Речь идет о площади Маркина, сквере им. Свердлова и площади перед канатной дорогой.

Архитектурные концепции были разработаны под руководством АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" в стратегическом партнерстве с АНО "Центр 800" и прошли несколько этапов общественных обсуждений.

Планируется, что площадь Маркина после обновления станет местом тихого отдыха, прогулок и городских фестивалей. На ней появится новое озеленение, небольшие павильоны общепита и игровая зона, а также фонтан. Работы должны завершить в ноябре 2020 года.

Также более 150 млн рублей будет направлено на благоустройство Нижневолжской набережной. Ее предложено сделать более комфортной.

Всего из регионального бюджета планируется выделить около 2,5 млрд рублей на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, 2,2 млрд рублей направят на благоустройство 11 объектов: территории Нижегородской ярмарки в комплексе с площадью Ленина, Окской набережной, мыса Стрелки, Александровского сада (в том числе восстановления "ракушки") и ряда других объектов.