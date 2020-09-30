Сочащиеся из грунта нефтепродукты вновь собирают с поверхности Волги на Бурнаковке Происшествия

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нефтепродукты вновь собирают с поверхности Волги около Бурнаковской низины. Как сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, почти за месяц взято уже около 600 литров нефтепродуктов.

За осень прошлого года на этом же месте было собрано 1,5 тысячи литров нефтепродуктов.

Вновь установлены боновые ограждения для ликвидации загрязнения акватории Волги. Работы ведутся за счет средств областного правительства, рассказал Алексей Краснов.

В настоящее время специалисты дежурят на территории круглосуточно. Ежедневно они собирают около 15-20 литров нефтепродуктов, которые в дальнейшем идут на переработку.

Руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов отметил, что пятна на Волге появляются регулярно.

"Жить в нефтепродуктах трудно: рыбе плохо, реке плохо, людям по берегу гулять плохо, потому что ощущается запах нефти. Хорошо, что работы по ликвидации загрязнения акватории реки Волги начались, а собранные нефтепродукты передадутся в специализированную организацию на утилизацию. Это здорово, это уменьшает нагрузку на Волгу", – подчеркнул Асхат Каюмов.

Он также высказал надежду, что специалисты в дальнейшем пересмотрят даты установки боновых ограждений, чтобы в следующий раз можно было начать работы в конце весны после паводка.

В этом районе на поверхности Волги часто появляются нефтяные пятна. Из-за этого в Нижнем Новгороде неоднократно вводили режим чрезвычайной ситуации. Что бы выяснить причину появления нефтяных пятен регион привлек специалистов "Института водных проблем Российской академии наук". Они обследовали данную территорию в три этапа путем отбора проб поверхностных грунтов, грунтовых вод из скважин, а также пробы донных отложений и поверхностных вод прудов.

По результатам обследования установлены наиболее загрязненные участки в районе Сормовской ТЭЦ и бывшей нефтебазы.

Также региональное министерство экологии направило заявку в минприроды России о включении загрязненных участков Бурнаковской низины в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).