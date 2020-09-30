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Общество

Территорию вдоль Борзовки в Ленинском районе начали очищать от мусора

05 октября 2020 15:32  [53] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Территорию вдоль реки Борзовка в Ленинском районе начали очищать от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Организатором акции стало минэкологии Нижегородской области в соответствии с национальным проектом "Экология".

В акции также приняли участие представители администрации Нижнего Новгорода, региональный оператор, ведущие и корреспонденты региональных СМИ. К участникам субботника присоединились и неравнодушные жители Ленинского района. Кроме того, очищать берег планировали и блондинки.

На субботнике применяли раздельный сбор мусора. Для этого были установлены два контейнера. Активисты собрали около 30 мешков мусора, большая часть которого – пластиковые бутылки.

Ранее министерство экологии провело выездное совещание по расчистке малых рек. Тогда стало известно, что при поддержке Федерального агентства водных ресурсов получено разрешение на разработку проектно-сметной документации трех рек. Это Княгинка и Имза в Княгинском районе, а также река Борзовка в Нижнем Новгороде.

"Заявку на включение мероприятий по расчистке трех рек в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" планируется подать уже в следующем году. Общая площадь рек, планируемых к расчистке, – 12 километров. Цель таких мероприятий – не просто навести временный прядок, а заставить нижегородцев задуматься об их ответственности за состояние окружающей среды", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Ранее стало известно, что Борзовку планируют расчистить в течение двух лет.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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