"Том Сойер Фест НН" начал ремонт главного дома усадьбы архитектора Владимира Лемке Общество

Ремонт главного дома усадьбы городового архитектора Владимира Лемке (работал в Нижнем Новгороде с 1882 по 1898 годы), начали координаторы и волонтеры "Том Сойер Фест НН". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Усадьба в квартале церкви Трех Святителей расположена на пересечении улиц Короленко-Новая. Главный дом находится по адресу: ул.Короленко 11/21. Фасад дома на данный момент очищают от старой краски.

Фото: из соцсети Facebook

Здание является объектом культурного наследия, поэтому работы начались после получения разрешения от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Под техническим и архитектурным надзором лицензированной фирмы по историческим чертежам силами волонтеров будет восстановлен архитектурный декор.

Ранее сообщалось, что "Том Сойер Фест Нижний Новгород" получит грантовую поддержку "Команды 800".

"Мы очень долго ждали того момента, когда сможем приступить к реставрации именно усадьбы Лемке – центрального объекта всего квартала. Эти четыре больших двухэтажных деревянных дома представляют большую мемориальную ценность. В усадьбе Лемке жили и Горький, и Шаляпин, сюда приезжал Чехов и даже отметился Керенский. Кроме того, считается, что здесь родился реставратор Святослав Леонидович Агафонов, который возродил Нижегородский кремль. Очень хотелось начать реставрировать именно эти дома, ведь некоторые из них имеют не только региональный статус объекта культурного наследия, но даже федеральный", - прокомментировала сокоординатор "Том Сойер Фест НН" Анна Давыдова.

Фото: из соцсети Facebook

"Усадьба Лемке преподносит нам очень много сюрпризов. Здесь оказалась очень интересная система вентиляции, замаскированная под архитектурный декор: люки сделаны как элементы архитектурного декора. Также мы раньше думали, что дом полностью деревянный, а оказалось, что там есть и каменные детали. Например, меандровый пояс не из дерева, это отливки лепнины", – добавила она.

Фото: из соцсети Facebook

Отметим, в этом году благодаря грантовой поддержке "Команды 800" к юбилею Нижнего Новгорода будут отремонтированы дома №11, №11А, №11/21 по улице Короленко и дом №23 по улице Новой. В планах у организаторов - создать единый исторический квартал с разными творческими активностями, где будет комфортно местным жителям и интересно туристам.

В Нижнем Новгороде фестиваль проводится третий год подряд. В 2018 году был отремонтирован дом № 18 по ул.Короленко (дом вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой). В 2019 году отремонтированы три дома: ул.Новая, 20; ул.Новая, 22а и ул.Короленко, 16. В 2020 году два дома - ул.Новая, 20А и ул.Новая, 22. Всего за три года проведения фестиваля в Нижнем Новгороде на данный момент приведены в порядок уже 6 домов.

Первый дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест", передали в областную собственность весной этого года.

Напомним, группы "Том Сойер Фест НН" в соцсетях: https://vk.com/tsfnn, https://www.facebook.com/groups/tsfnn/, https://www.instagram.com/tsf_nn/. Сайт: https://www.tsfnn.ru/.

СПРАВКА (составлена правнуком известного русского писателя Евгения Чирикова – Михаилом Чириковым):

Владимир Максимович Лемке (1856- 1920)

В 1882 году переехал в Нижний Новгород, где одновременно выполнял обязанности городского архитектора, специалиста при Мариинском институте ведомства Императрицы Марии и правлении страхового общества "Волга".

В 1884 году Лемке реконструирует дома Рукавишниковых на Нижневолжской набережной (место будущего банка) и участвует в строительстве кустарно-промышленной выставки 1885 года.

В 1887 году он назначен архитектором Мариинского женского института, проводит капитальный ремонт его зданий (ул. Минина, 28).

В 1885 — 1888 году по заказу А. П. Бугрова под кремлёвским холмом возводит торговый корпус (Зеленский съезд, 10).

В 1892 году Лемке представляет нижегородских зодчих на Российском съезде архитекторов.

В 1896 году он реставрирует гробницу К. Минина в кремлёвском Спасо-Преображенском соборе, возводит дом А. Башкировой (ул. Лядова, 5), перестраивает подаренный Ф. Переплетчиковым городу общественный доходный дом на ул. Маяковского, 6.

На следующий год Лемке возводит на ул. Ильинской здание аптеки П. Ремлера.

В 1899 году он выступает инициатором строительства на Благовещенской площади нового здания городской думы.

Усадьбу на углу улиц Новой и Канатной (нынешней ул.Короленко) Лемке строит с 1887 по 1901 годы для себя и получения дохода от сдачи квартир в аренду.

Первым был построен центральный доходный дом (ул. Короленко, 11А), в который уже в 1888 году переезжает Владимир Галактионович Короленко со своей супругой, матерью и семьей сестры. Он жил там до 1896 года.

Незадолго до этого в декабре 1887 года из Казани в Нижний Новгород приезжает и будущий жилец этой улицы, начинающий писатель и ссыльный студент Казанского университета Евгений Чириков. Чириков принимает решение о переезде в Нижний Новгород в 1902 году после встречи с Горьким в 1901 году в Арзамасе, где Горький находился в ссылке. В 1902 году Чириков жил в доме архитектора Лемке.

С сентября 1900 года по 7 ноября 1901 года в другом доме этого квартала (ул.Короленко, 11) жил писатель Максим Горький.