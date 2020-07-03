"Том Сойер Фест Нижний Новгород" получит грантовую поддержку "Команды 800" Общество

"Том Сойер Фест Нижний Новгород" получит грантовую поддержку "Команды 800". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 15 июля 2020 года.

Отметим, 2 июня проект "Том Сойер Фест" был поддержан "Экспертами 800" на заседании комиссий "Команды 800". В 2020 году при подготовке Нижнего Новгорода к 800-летию планируется продолжить фестиваль на территории квартала Церкви Трех Святителей, превратив историческую среду района в достопримечательность. Планируется отремонтировать главный дом усадьбы городового архитектора XIX века Владимира Лемке по адресу: ул.Короленко, 11/21.

Первый дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород", передали в областную собственность весной этого года. Отметим, что здание находится по адресу: ул.Короленко, 18. Он был приведен в порядок в 2018 году.

Кроме того, еще три дома отремонтировали в 2019 году в том же квартале по адресам: ул.Новая, 20; ул.Новая, 22а и ул.Короленко, 16.

Финансовую поддержку "Команды 800", помимо "Том Сойер Фест", получат еще три нижегородских проекта "Пластилиновый Нижний" (мультипликационные фильмы в технике пластилиновой анимации), "Зеленый коридор" Александры Шароновой (городская экспедиция по самым популярным и востребованным туристическим маршрутам в Нижегородском, Канавинском, Сормовском и Автозаводском районах), а также пилот комедийного сериала Бориса Казанцева сериала "На дне".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в проекте "Команда 800".

"Мы должны предоставить возможность всем, кто хочет, предложить свою идею к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Но при этом задумайтесь, что ваше предложение будет означать для города, каково будет наследие этого проекта", – отметил Глеб Никитин.

Отметим, всего в адрес "Команды 800" на текущий момент подано 175 проектов и 185 идей. Любой желающий может предложить проект к 800-летию города на сайте nizhny800.ru и получить финансовую или организационную поддержку. Общий бюджет проектов на текущий год – 25 млн рублей. Они будут выделяться на поддержанные экспертами проекты.

Категории тех, кто сможет получить грант, расширены. Максимальный размер гранта ограничен 4 млн рублей. Срок подачи проектов на грант до 100 тысяч рублей – до 1 марта 2021 года, свыше 100 тысяч рублей – 1 декабря 2020 года. Что касается менее проработанных предложений, то их можно предлагать до 1 марта 2021 года.

Напомним, группы "Том Сойер Фест Нижний Новгород" в соцсетях: https://vk.com/tsfnn, https://www.facebook.com/groups/tsfnn/, https://www.instagram.com/tsf_nn/.

Сайт: https://www.tsfnn.ru/



Возрастное ограничение на присутствие на фестивале (0+), на ремонтные работы (12+).