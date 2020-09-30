Почти 300 млн рублей направят на благоустройство территории Нижегородской ярмарки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 300 млн рублей будет направлено на разработку проектно-сметной документации и благоустройство территории Нижегородской ярмарки и участка на пересечении ул. Совнаркомовской и Мануфактурной. Электронный аукцион по выбору подрядчика, который выполнит соответствующие работы, размещен на федеральной площадке "Фабрикант".

Работы нужно выполнить на основе концепции, разработанной бюро "Megabudka". Заказчиком выступает АНО "ЦЕНТР 800".

Начальная (максимальная) цена контракта – 299,99 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижегородской области.

Результаты конкурса будут подведены до 26 октября. Сами работы нужно выполнить до 1 июня 2021 года.

Ранее в пояснительной записке к изменению бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сообщалось, что для подготовки проектной документации и выполнения работ по благоустройству территории Ярмарки в комплексе с площадью Ленина будет выделено 300,2 млн рублей.

Напомним, на территории Нижегородской ярмарки планируется построить второй павильон. Здание возведут по концепции "Бюро Горшунова ГОРА". Объект будет примыкать к первому выставочному павильону, построенному на Ярмарке этой весной.

Здание планируется одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.