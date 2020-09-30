Нижегородские власти усилят масочный режим во избежание повторной самоизоляции Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и торговых сетях.

Он сказал, что экономика региона и бизнес нелегко перенесли весну, когда в стране действовал период нерабочих дней, поэтому сейчас нужно сделать все возможное, чтобы ситуация не повторилась.

"Я не раз был свидетелем того, как по супермаркетам ходят люди без масок, в лучшем случае надевая их на кассе. Считаю такое положение дел в корне неправильным, поэтому по моему поручению Минпром усилит контроль за соблюдением масочного режима в торговых объектах. Соответствующая информация в ближайшее время будет доведена до руководителей всех торговых организаций", - пояснил замгубернатора.

"Отдельно обращаюсь к тем, кто не верит в существование коронавируса: из уважения к окружающим пользуйтесь масками, не подвергайте других опасности! Мы не должны позволить коронавирусу "увести" нас на повторную самоизоляцию", - сказал он.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил жителей региона об "ощутимом эпидемиологическом подъеме коронавируса". Он пояснил, что сейчас растёт не только заболеваемость, но и количество случаев средней тяжести и тяжелых состояний.

В Нижегородской области за прошедшие сутки зарегистрировано 227 случаев заболевания коронавирусом, а днем ранее - 204 новых случая COVID-19. В настоящее время в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 33 805 человек.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 98 жителей, а вчера – у 77.