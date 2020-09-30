Экологичную уборочную технику предложили использовать в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Общественный совет предлагает использовать в парке "Швейцария" экологичную уборочную технику на электроприводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации по итогам круглого стола 7 октября 2020 года.

Среди вопросов рассмотрено формирование штатного расписания парка, уход за зелеными насаждениями, техническое обеспечение, уборка мусора, интеллектуальная среда парка, прокат спортинвентаря, подготовка к эксплуатации точек общепита, особенности экологического содержания зеленой территории.

Руководитель рабочей группы Сергей Горин сказал, что хотел бы видеть в "Швейцарии" уборочную технику на электроприводе, на спортивных площадках должны бы работать тренеры, в зеленых зонах – садовники.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев сообщил, что задача депутатов – инспектировать ход благоустройства, чтобы оно было сделано по нормативам и в соответствии с пожеланиями нижегородцев.

"Хотелось бы, чтобы жители, особенно Приокского и Советского районов, были довольны качеством благоустройства. Здесь до сих пор живут люди, которые в 50-е своими руками сажали в парке деревья на комсомольских субботниках. Кстати, ветераны уже были на экскурсии в парке, ознакомились с концепцией, высказали свое мнение. Им нравится, что парк будет облагорожен, благоустроен, что там появится много пешеходных дорожек, сделают функциональные зоны, восстановят освещение", – заявил он.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии ННГУ имени Лобачевского Михаил Сидоренко заявил, что по данным исследования воздействия благоустройства парка на его животный и растительный мир, работы в "Швейцарии" не наносят ущерба охраняемым видам флоры и фауны, которые там обитают.

Ранее члены общественного совета по благоустройству парка "Швейцария" приняли решение регулярно инспектировать работу подрядчика.

Напомним, работы по реставрации ограды протяженностью более 3 км начались в парке в начале октября.

Ранее также сообщалось, что все этапы благоустройства парка "Швейцария" взяты под контроль региональным отделением "Всероссийского общества охраны природы" (ВООП) и общественными экологическими экспертами министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Кроме того, при администрации Нижнего Новгорода создан общественный совет, который регулярно выезжает на объект для контроля за ходом работ.