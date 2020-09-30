Реставрация ограды началась в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Работы по реставрации ограды протяженностью более 3 км начались в парке "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках первого этапа подрядчик уже провел ревизию и определил участки, где ограждение полностью отсутствует. Одна секция отправлена на завод для изготовления мастер-образца. По нему изготовят недостающие участки ограды.

Специалисты также начали расчищать металлические секции ограды для дальнейшей антикоррозийной грунтовки и последующей покраски. Расчистка осуществляется при помощи пескоструйного аппарата высокого давления.

"Напомню, ограда парка имеет статус объекта культурного наследия. Проектная документация по ее реставрации получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документы готовили эксперты, аттестованные министерством культуры России. И мы со своей стороны будем осуществлять регулярный надзор за ходом реставрации на всех ее этапах", - рассказал руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Григорий Меламед.

(фото: правительство Нижегородской области)

Также в рамках комплексного благоустройства парка планируется отреставрировать четыре входные группы. Первая - в районе остановки "ул. Медицинская", вторая - около остановки "кинотеатр Электрон", третья – рядом с остановкой "Администрация Приокского района", четвертая - около остановки "Мыза". Подрядчик уже ведет подготовительные работы к началу реставрации входов.

Напомним, в последние годы ограда парка "Швейцария" пришла в негодность и представляла опасность для жителей города. Так в октябре 2019 года от забора на пешеходную дорожку отвалился декоративный бетонный элемент.

В апреле 2020 года стало известно, что подрядчик, выбранный для комплексного благоустройства парка, отреставрирует ограду и восстановит ее исторический облик 50-х годов.

Согласно проекту, на существующей ограде полностью заменят бетонные столбы и частично – кирпичные. Также будут восстановлены их декоративные элементы. Под цоколь ограждения выложат фундамент с гидроизоляцией. По всему периметру отреставрируют металлические детали решеток, восполнят утраченные зренья.

На входных группах будут снесены примыкающие к ним временные пристройки. Все фасады будут отреставрированы: на них заменят исторически недостоверные двери и окна, восстановят лестницы и кровлю, организуют водостоки. Дополнительный вход организуют на месте самовольно организованного прохода в районе остановки "Батумская".

Также проектом предусмотрено приспособление входных групп для маломобильных граждан: будут установлены пандусы и тактильная плитка.

Ранее сообщалось, что все этапы благоустройства парка "Швейцария" взяты под контроль региональным отделением "Всероссийского общества охраны природы" (ВООП) и общественными экологическими экспертами министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Кроме того, при администрации Нижнего Новгорода создан общественный совет, который регулярно выезжает на объект для контроля за ходом работ.