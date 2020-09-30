Работающие пенсионеры-нижегородцы могут оформить больничный с 12 по 25 октября Общество

Фото: С сайта pokrovskoe.artemovsky66.ru

Жители Нижегородской области, которым больше 65 лет и они продолжают трудиться, могут оформить себе листок нетрудоспособности с 12 по 25 октября.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, соответствующее распоряжение подписал глава области Глеб Никитин. Таким образом, он внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

"Призываю родных и близких пожилых людей проявлять в такое время особую заботу, при необходимости сходить в магазин или в аптеку. Опять особенно востребованным становится труд волонтеров и социальных работников", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области введен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, людей, имеющих хронические заболевания, а также для беременных женщин.