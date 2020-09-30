Новые правила к организации труда начинают действовать в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности изменения, которые предполагают новые правила при организации труда для офисных сотрудников и работников предприятий.

Теперь руководителям офисов необходимо перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. В такой режим также необходимо отправить и тех сотрудников, кто относится к группе риска.

"Новые требования указа направлены на то, что сохранить в полном объеме деятельность организаций. Большинство предприятий этой весной уже практиковали такой формат работы. Появилось много новых цифровых инструментов. Однако изменения не коснутся сотрудников, чье присутствие необходимо для обеспечения производственных процессов. Наша главная задача – вместе поставить барьеры на пути распространения вируса. Чем больше людей ежедневно сидят в одном помещении, тем выше шанс возникновения очагов заболеваемости", - пояснил Глеб Никитин.

Руководителям организаций, где трудится более 500 человек, необходимо обеспечить разное время начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед - с интервалом не менее 45 минут. Для этого потребуется определить как минимум три равномерные группы сотрудников.

"Технологии разведения потоков учащихся уже используются в образовательных учреждениях. Теперь в таком формате нужно работать средним и крупным организациям. Это поможет избежать скопления людей внутри помещений и в то же время снизит нагрузку на общественный транспорт", - сказал губернатор.

До 15 октября 2020 года организации должны разместить в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") сведения об исполнении этих требований и еженедельно обновлять данные.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом, в Нижегородской области с сегодняшнего дня введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Нижегородцы, которым больше 65 лет и они продолжают трудиться, могут оформить себе листок нетрудоспособности с 12 по 25 октября.