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Политика

Игорь Зотов стал зампредом правительства Нижегородской области

08 октября 2020 14:01  [1737] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Игорь Зотов стал заместителем председателя правительства Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин назначил Игоря Зотова на этот пост.

Напомним, в ноябре 2018 года Игорь Зотов был назначен руководителем аппарата регионального правительства - министром правительства Нижегородской области. Аппарат осуществляет организационно-техническое, документационное и аналитическое обеспечение исполнения губернатором и правительством своих полномочий.

Теперь, в новой должности заместителя председателя правительства, он будет курировать взаимодействие с федеральными органами власти и ведомствами.

До назначения в правительство Нижегородского региона, Игорь Зотов возглавлял представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ (с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года).

Руководителем аппарата – министром правительства Нижегородской области, вместо Игоря Зотова, теперь назначен его зам Юрий Ильин (ранее занимал должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства).

"Перед аппаратом в текущих условиях поставлена задача максимально эффективно организовать работу правительства по основным направлениям. В период пандемии вся деятельность органов власти должна быть направлена на выработку оперативных ответов на новые вызовы. Бюрократия не должна мешать принятию решений в интересах граждан и экономики. Уверен, что с этими задачами удастся справиться", - сказал Глеб Никитин.

"За последние годы объем привлеченного в регион федерального финансирования серьезно вырос. Сейчас для того, чтобы сохранить положительную тенденцию, необходимо обеспечить постоянные коммуникации с органами власти. Один из приоритетов также - работа с крупными компаниями, базирующимися в столице. Нижегородская область серьезно улучшила свои инвестиционные возможности, и мы заинтересованы в том, чтобы привлекать в регион инвесторов по всем направлениям. Игорь Зотов ранее возглавлял представительство Нижегородской области в Москве, у него есть все необходимые контакты, и времени на раскачку ему не потребуется", - сказал Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Игорь Вадимович Зотов родился 6 января 1988 года в Москве. Образование - высшее экономическое, в 2010 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли.

2007-2009 годы - Финансовая корпорация "Уралсиб";
2010-2012 годы - ООО "Нефтепромлизинг" ("НК "Роснефть");
2012-2013 годы – гендиректор ЗАО "РЕГИОН Лизинг" (Инвестиционная группа "РЕГИОН");
2013-2016 годы – начальник управления в АО "Станкопром" (ГК "Ростех");
2016-2017 годы – советник директора Фонда развития промышленности (при Минпромторге России);
2017-2018 годы - представитель правительства Нижегородской области в Москве.
2018-2020 годы - руководитель аппарата регионального правительства - министр правительства Нижегородской области.

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