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Общество

Очередную партию мяса с бактериями обнаружили в Нижегородской области

08 октября 2020 16:46  [338] Общество

Фото: Соцсеть

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мяса птицы, выявил в продукции наличие микроорганизмов Listeria monocуtogenes (листерии). Об этом сообщает ведомство.

Попав в организм человека, эта бактерия вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое поражает лимфоидную ткань и нервную систему. В 30% случаев листериоза (половина из которых - пациенты с иммунодефицитом) заболевание завершается летальным исходом.

Образцы мяса, где обнаружены бактерии, в референтный центр доставили госинспекторы территориального управления Россельхознадзора. Исследование проводилось по госзаказу на предмет безопасности продукции. В ведомстве не назвали производителя, но уточнили, что зараженным оказался полуфабрикат из мяса птицы (филе грудки индейки охлажденное).

После того, как выяснилось, что данная продукция не подлежит к употреблению, результаты исследования были отправлены в Россельхознадзор, который не допустит появления этого мяса в магазинах.

Напомним, что аналогичный микроорганизм был недавно обнаружен в куриных полуфабрикатах нижегородского производителя. Руководитель регионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев, комментируя данную ситуацию, сказал, что вся зараженная продукция у производителя изъята.

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