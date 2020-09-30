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Общество

"Агропромышленная отрасль Нижегородской области стабильно демонстрирует высокие достижения", - Глеб Никитин

11 октября 2020 09:21  [89] Общество

"Агропромышленная отрасль Нижегородской области стабильно демонстрирует высокие достижения", - заявил губернатор региона Глеб Никитин, поздравляя нижегородцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"От всей души  поздравляю вас с профессиональным праздником. Агропромышленная отрасль занимает особое место не только в структуре экономики, но и во всей нашей жизни. Огромное количество культурных традиций России связано именно с сельским хозяйством. Нас с детства учат бережно относиться к хлебу, любить землю и ценить ее дары. И особое уважение вызывают те, кто связал свою судьбу с сельским хозяйством, выбрал его своей профессией", - отметил глава региона.

Он напомнил, что нижегородский агропромышленный комплекс – это более миллиона гектаров пашни, 400 сельскохозяйственных организаций, 1600 фермерских хозяйств, 800 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Регион полностью закрывает свои потребности в зерне, картофеле, яйце. На ближайшую перспективу ставим задачу по полному обеспечению молоком, мясом, овощами собственного производства", - сказал Глеб Никитин.

"Нижегородский агропром динамично развивается во всех направлениях. В отрасли внедряются цифровые технологии, увеличивается парк современной техники, реализуются масштабные инвестиционные проекты. Регион уверенно наращивает поставки продовольствия на мировой рынок. Все это было бы невозможным без вклада каждого из вас!", - добавил он.

В профессиональный праздник губернатор пожелал тружеником сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности здоровья и благополучия.

"Пусть силы и энергия, которые вы отдаете родной земле, всегда дают желаемый результат", - заключил Глеб Никитин.

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