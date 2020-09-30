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Общество

Настоящая дождливая осень ждет нижегородцев на неделе; возможны заморозки

12 октября 2020 00:01  [52] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Пасмурная и дождливая неделя ожидается в Нижнем Новгороде с 12 по 18 октября 2020 года, а в завершении этого периода и вовсе прогнозируются заморозки.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, погода новой недели будет таковой, что "с теплом придется распрощаться".

Уже сегодня – в понедельник, температура воздуха снизится до +11° и пройдет небольшой дождь, но во вторник станет теплее – до +18° и осадки не прогнозируются из-за переменой облачности.

В среду небо вновь затянут облака, температура снизится до +15°, а ветер сменит направление с южного на северо-восточный и немного усилится.

В ночь на четверг похолодает до +8°, днем будет +12° и снова дождь, который в пятницу прекратится, но температурный фон это не изменит.

В выходные нижегородцев ждут непрекращающиеся дожди. В субботу днем будет очень холодно - столбики градусников опустятся до +8°, а в воскресенье днем ожидается до +9°.

При этом в ночь с воскресенья на понедельник синоптики прогнозируют 0° и заморозки, даже, возможно выпадет немного снега. Начало следующей недели обещает быть очень холодным, дневная температура будет держаться в диапазоне +1°…+4°.

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