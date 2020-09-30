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Общество

Нижегородский лицей №40 ушел на осенние каникулы с 12 октября

12 октября 2020 10:00  [128] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Нижегородский лицей №40 (ул.Варварская,15А) ушел на осенние каникулы уже сегодня, 12 октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Каникулы продлятся неделю - с 12 по 18 октября включительно.

Напомним, пять школ Нижегородской области были полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ, по состоянию на вечер 8 октября.

На карантине по COVID-19 три учреждения - школа в п.Октябрьский на Бору, школа в с.Носовая Краснобаковского района и ГКОУ "Семеновская школа-интернат".

На карантине по ОРВИ по-прежнему два учреждения - кадетская школа-интернат им. Героя России А.Н.Рожкова Володарского района и школа в с.Полх-Майдан Вознесенского района.

Министр образования региона Сергей Злобин ранее рассказал о сроках осенних каникул в школах Нижегородской области. Отвечая на вопрос о том, будет ли регион по примеру Москвы начинать каникулы раньше. Сергей Злобин выразил надежду, что нижегородские школы выйдут на каникулы в плановом режиме – в конце октября.

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