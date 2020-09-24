Сергей Злобин рассказал о планируемых сроках осенних каникул в нижегородских школах Общество

Сергей Злобин

Министр образования региона Сергей Злобин рассказал о планируемых сроках осенних каникул в школах Нижегородской области. Отвечая на вопрос о том, будет ли регион по примеру Москвы начинать каникулы раньше, Сергей Злобин пояснил, что Москва начинает свои каникулы в установленные сроки, с добавлением одной недели.

"Надеюсь, что и мы выйдем на каникулы в плановом режиме в конце октября", - сказал министр.

Ранее в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области агентству "НИА Нижний Новгород" сообщали, что даты каникул устанавливаются образовательными организациями самостоятельно в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.

При этом, как добавили в ведомстве, рекомендаций от министерства просвещения России не поступало.

Отметим, что традиционно начало осенних каникул выпадает на конец октября.

Накануне стало известно о том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столичных школах, а также учреждениях допобразования и спортивных секциях каникулы начнутся 5 октября и продлятся до 18 октября 2020 года включительно.

Напомним, что 25 августа Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми с 1 сентября образовательный процесс в школах, колледжах и вузах Нижегородской области был организован в очной форме, тогда как до этого школьники обучались в дистанционном режиме.

По данным министерства образования региона, по состоянию на вечер 29 сентября, на карантине по COVID-19 находятся 73 класса в 37 школах. Ранее было 58 классов в 40 школах. Полностью закрытых школ – нет.

В детсадах, по состоянию на вечер 29 сентября, на карантине по коронавирусу находятся 25 групп в 22 детских садах. Ранее было 24 группы в 21 детском саду.