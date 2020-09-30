Вирус АЧС обнаружен у кабана в Сергачском районе Общество

Фото: с сайта metcool.ru

Вирус АЧС обнаружен у кабана в Сергачском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 12 октября 2020 года.

В частности, на базе исследования ГБУ НО "Облветлаборатория" был выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней в одном образце патологического материала (селезенка) от кабана, павшего при ДТП вблизи д. Мокрый Майдан Сергачского района.

В настоящее время проводятся мероприятия по купированию очага инфекции.

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать по телефону (831) 435-51-59, с 09:00 до 18:00.

Напомним, в августе вирус АЧС также был выявлен у кабанов в Сосновском районе и Вадском районе.