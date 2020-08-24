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Общество

Вспышка АЧС выявлена в Вадском районе

27 августа 2020 16:12  [67] Общество

Фото: управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Вспышка АЧС выявлена в Вадском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Накануне, 26 августа, при молекулярно-генетическом исследовании методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в одном образце патологического материала от кабана. Кабан добыт в одном из хозяйств Вадского района.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации вспышки АЧС.

В августе вирус АЧС также был выявлен у добытого кабана в Сосновском районе.

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать на горячую линию 8(831) 435-51-59, 435-51-58.

Напомним, вспышка АЧС была зафиксирована в Бутурлинском районе 20 июля. Выкуп свиней у фермеров проходил также в Ардатовском районе.

Очаг вируса африканской чумы свиней был ликвидирован в Княгининском районе в середине июля. Установлена и причина вспышки АЧС в Княгининском районе (попадание вируса в организм животных с кормами и травой).

Кроме того, в начале июля первые очаги АЧС также были ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах

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