Дефицит нижегородского бюджета на 2021 год прогнозируется в объеме 15 млрд рублей Экономика

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Дефицит бюджета Нижегородской области на 2021 год прогнозируется в объеме 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Информация о параметрах бюджета была озвучена 12 октября на совещании депутатов областного парламента, с губернатором и членами правительства региона.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила, что доходы областного бюджета на 2021 год (без учета целевых федеральных средств) сформированы в объеме 155,3 млрд рублей, расходы – в 170,3 млрд рублей, а дефицит прогнозируется на уровне 15 млрд рублей.

В 2021 году Нижегородская область получит из федерального бюджета 4,2 млрд рублей в качестве нецелевой финансовой помощи. Также в структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в объеме 151,1 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем в 2020 году. Доходы дорожного фонда составят 17,3 млрд рублей.

Расходование средств бюджета в 2021 году будет осуществляться на основе государственных программ Нижегородской области.

Как отметили в пресс-службе, в ходе обсуждения депутаты Законодательного собрания задавали много вопросов, вносили свои предложения и коррективы по наиболее значимым направлениям. Поднимались темы капитального ремонта учреждений образования, здравоохранения, сохранения темпов повышения заработных плат работников бюджетной сферы в соответствии с указами президента, социальной поддержки населения, организации питания и медицинского обслуживания в образовательных организациях, повышения качества оказания медицинской помощи, финансирования медицинских организаций.

"Экономическое развитие Нижегородской области, как и России в целом, в среднесрочном периоде будет происходить на фоне негативных последствий пандемии. Для их преодоления и выхода на траекторию устойчивого роста правительство России разработало общенациональный план действий, который должен обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней. Напомню, что Нижегородская область принимала активное участие в разработке этого документа. И, конечно, нам нужно обеспечить безусловное выполнение поставленных в нём задач", - сказал Глеб Никитин.

"Бюджет региона продолжит оставаться социально ориентированным. Формирование бюджета осуществлялось исходя из необходимости решения задач, поставленных президентом и правительством РФ. На последнем заседании президиума Госсовета президент отметил, что, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса, все национальные цели остаются неизменными: в сфере здравоохранения, создания комфортной и безопасной среды для жизни, укрепления экономики, внедрения цифровых технологий", - добавил губернатор.

"Предварительное обсуждение бюджета имеет особо важное значение в это непростое для экономики время, когда из-за введения ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, пострадали очень многие сферы. Ситуация непростая, предстоит сделать очень много, чтобы устранить возникшие негативные последствия. Важно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддерживает практику "нулевого чтения" и готов к конструктивному диалогу. Сегодня состоялось плодотворное обсуждение", - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

"Безусловно, бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сохранит социальную направленность. Для нас, депутатов Законодательного собрания, в любой ситуации главным приоритетом бюджетной политики была и остается поддержка социальной сферы. Необходимо поддерживать население, чтобы не падал уровень доходов, выполнять указы президента по обеспечению роста зарплаты бюджетников, решать проблемы с малым и средним бизнесом. Планируется, что расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по областному законодательству составят 17,3 млрд рублей (темп роста к первоначальному бюджету 2020 года – 113,8%). Предусмотрена индексация расходов на обеспечение мер социальной поддержки населения в форме денежных выплат. Запланировано 97 видов выплат, численность получателей - более 1 млн человек", - добавил глава регионального парламента.

Проект главного финансового документа региона будет доработан и внесен в Законодательное собрание не позднее 25 октября.