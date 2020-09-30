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Происшествия

Следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Борского стрелка

13 октября 2020 11:26  [87] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Следователи СУ СК России по Нижегородской области проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу молодого человека, подозреваемого в убийстве трех человек и ранении еще трех человек накануне, 12 октября. Об этом сообщается на сайте следственного управления.

Напомним, 18-летний Дмитрий Монахов был найден мёртвым утром 13 октября. Его тело обнаружено в лесополосе, недалеко от окраины посёлка Большеорловское на Бору. Рядом с телом лежали два охотничьих ружья.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, накануне трагедии, 11 октября, он приехал в поселок Большеорловское к своей бабушке. Совместно с отцом он ходил на охоту. На следующий день, 12 октября, вооружившись огнестрельным оружием, он беспричинно произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших и его родная бабушка.

Трое пострадавших сейчас находятся в больницах. Вчера вечером, 12 октября, двое из них (мужчина и женщина) были переведены в областную больницу им.Семашко.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СК, они допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Также следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Кроме того, следственный комитет проверит законность выдачи разрешения на оружие молодому человеку. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

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