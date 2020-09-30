СК проверит законность разрешения на оружие подозреваемому в убийстве трех человек на Бору Происшествия

Фото: с сайта СК РФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственный комитет проверит законность выдачи разрешения на оружие подозреваемому в убийстве трех человек в п.Большеорловское Борского района. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Следователи должны тщательно проверить информацию о проявлении агрессии молодым человеком в подростковом возрасте, дать оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием.

Напомним, 12 октября в п.Большеорловское юноша, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены, в том числе его бабушка.

Подозреваемый – Даниил Монахов 2002 года рождения, у которого в момент преступления с собой были два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов.

После произошедшего юноша скрылся в лесном массиве. Следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и организовали преследование.

Cегодня утром, 13 октября, юноша был найден мёртвым. Тело 18-летнего молодого человека обнаружено в лесополосе недалеко от окраины п. Большеорловское. Рядом с телом были два охотничьих ружья.

По версии следствия, накануне трагедии, 11 октября, он приехал в деревню к своей бабушке. Совместно с отцом он часто ходил на охоту, поэтому умел стрелять.

Как рассказал замгубернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов утром 13 октября, трое пострадавших находятся в больницах, двое из них переведены в областную больницу им Н.А. Семашко.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе на Бору и поручил оказать им необходимую помощь.