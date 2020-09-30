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Общество

Ели высадили в нижегородском Парке Победы

13 октября 2020 16:05  [70] Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Ели высадили в нижегородском Парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 13 октября 2020 года.

Председатель Думы Олег Лавричев принял участие в акции по посадке елей – всего 75 саженцев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были посажены в рамках городского экологического проекта "Хвойный город".

"Экологический проект "Хвойный город", который реализуется третий год подряд, инициирован Молодежной палатой при городской Думе Нижнего Новгорода. Два года подряд проект получает поддержку Фонда президентских грантов. Я горжусь нашей молодежью, которая дала старт этой программе. В этом году в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода елочки будут высаживаться до глубокой осени. Надеюсь, данная инициатива послужит примером и для других городов", – отметил Олег Лавричев.

"Парк Победы, в котором мы сегодня высаживаем еловую аллею, очень важное и значимое место с точки зрения сохранения истории. Здесь можно узнать о военном и трудовом вкладе горьковчан в Победу, увидеть, какую военную технику выпускала промышленность города Горького – это то, за что наш город получил почетное звание Город трудовой доблести. И я рад, что интерес у молодежи растет и парк становится посещаемым местом", – продолжил Олег Лавричев, отметив, что Парк Победы имеет большой потенциал развития и может стать центром притяжения для горожан и гостей города всех возрастов.

СПРАВКА:

Проект "Хвойный город" реализуется Молодежной палатой при городской Думе Нижнего Новгорода с 2017 года. Проект поддерживается министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и Нижегородским региональным общественным фондом содействия и развития спорта, образования и молодежной политики "Дружба".

В 2020 году акции по посадке деревьев впервые будут проходить не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске. По результатам голосования выбрано 30 площадок, на которых планируется посадить 1 тысячу елей – 800 в Нижнем Новгороде и 200 в Дзержинске. Всего с начала реализации проекта в Нижнем Новгороде посажено 750 елей. Благодаря проекту новый облик приобрели дворовые территории, территории школ, ФОКов и дошкольных образовательных учреждений.

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