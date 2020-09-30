Юрий Шалабаев участвует в конкурсе на мэра Нижнего Новгорода Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Нижнего Новгорода. Об этом сообщает администрация города.

Юрий Шалабаев исполняет полномочия мэра с 6 мая этого года, заняв эту должность после досрочного ухода с поста Владимира Панова. Юрий Шалабаев пришел в городскую администрацию в январе этого года в качестве заместителя главы по строительству и архитектуре. До конца 2019 года чиновник являлся заместителем министра финансов Нижегородской области.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Юрию Шалабаеву необходимо принять участие в конкурсе.

Напомним, в соответствии с Уставом города Нижний Новгород, в случае досрочного прекращения полномочий главы города Дума назначает конкурс по отбору кандидатур на пост мэра, а затем избирает главу города.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода назначен на 21 октября. Прием документов от претендентов продлится до 14 октября включительно.



Кандидатов могут выдвигать: глава региона, партийные депутатские объединения и группа депутатов не менее 1/3 состава Гордумы.

Окончательное решение будет принято на следующем заседании Думы. На рассмотрение депутатов должно быть выдвинуто не менее двух кандидатур.

СПРАВКА:

Юрий Шалабаев родился в 1980 году в г. Горький. В 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности "Финансы и кредит", затем прошел переподготовку по специальности "Юриспруденция" в Волго-Вятской академии государственной службы и обучение по направлению "Управление государственными финансами" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Юрий Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019".