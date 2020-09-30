Замгубернатора Нижегородской области высказался против дискотек Бизнес

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян заявил о недопустимости проведения дискотек в барах и ресторанах. По его словам, результаты проверок, которые организовал региональный минпром, свидетельствуют о множестве нарушений в учреждениях общепита.

"Мы стремимся сохранить возможность работать для кафе, баров и ресторанов в Нижегородской области в условиях распространения коронавируса, но для этого необходимо соблюдать все меры безопасности, учтенные в предписаниях Роспотребнадзора. Гости нередко собираются здесь большими компаниями, при передвижении по залу не используют маски и не соблюдают социальную дистанцию. Некоторые заведения даже проводят дискотеки и вновь подают кальяны. Хочу акцентировать внимание на том, что проведение массовых мероприятий, а также курение кальянов в барах и кафе в период действия режима повышенной готовности недопустимы. За подобные нарушения незамедлительно будут составляться протоколы, и предпринимателям придется заплатить высокие штрафы", - сказал Андрей Саносян.



"Мы максимально стараемся избегать жестких мер, потому что понимаем, как нелегко сейчас и нижегородцам, и бизнесу. Но общепит – это зона повышенного риска, и нам придется от предупреждений переходить к привлечению бизнесменов к административной ответственности", - подчеркнул Андрей Саносян.

Напомним, специалисты министерства промышленности, торговли и предпринимательства проводят ежедневные проверки соблюдения перчаточно-масочного режима в магазинах, торговых центрах и заведениях общепита. Составлено 20 протоколов.

Ответственность за нарушение Указа Губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание для граждан от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП, - от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ранее сообщалось, что нижегородские объекты могут и закрыть за нарушение режима.