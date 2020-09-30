Нижегородский водоканал начал чистить русло реки Кова Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Около 700 метров русла реки Ковы предстоит очистить Нижегородскому водоканалу от мусора и иловых отложений. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Очистка поможет сохранить канализационные коллекторы, проходящие под рекой. Кроме того, это поможет окончательно исключить подтопление проезжей части на улице Ковалихинской в период сильных дождей. Работы стартовали на этой неделе.



Река Кова является естественным водоотводящим сооружением, куда выходят ливневые коллекторы c ул. Ковалихинской диаметром 1300 мм, улицы Белинского диаметром 1000 мм и площади Сенной диаметром 800 мм. На данный момент водовыпуск реки находится ниже уровня русла. Сейчас сотрудники водоканала проводят подготовительные работы: расчистку путей для техники и обустройство понижающих площадок. На месте уже работают два экскаватора.

Важно убрать строительный мусор и ил со дна реки так, чтобы ее русло вернулось в исторические отметки, а канализационные коллекторы, находящиеся на обслуживании Нижегородского водоканала, остались выше нормального уровня воды Ковы.



"Нижегородский водоканал ранее выполнял работы в месте водовыпуска реки Ковы. Однако это дало лишь временный результат. В связи с этим было принято решение расчистить дно реки на протяженном участке, что обеспечит в дальнейшем беспрепятственный уход воды", - пояснил ведущий инженер Нагорного канализационного участка АО "Нижегородский водоканал" Василий Петрухин.



Кроме того, предстоит вывести строительный мусор, который несанкционированно сбрасывают в реку и складируют на берегах недобросовестные перевозчики, и который также блокирует выход воды из ливневки. В предыдущие годы количество вывезенного мусора исчислялось сотнями тонн.

В прошлом году Нижегородский водоканал реконструировал 426 метров коллектора от ул. Ковалихинской вдоль ул. Трудовой. Рядом с существующим канализационным коллектором была проложена новая труба диаметром 1000 мм.