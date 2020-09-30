Кремлевские часы установят на новой колокольне в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Виолетта Калашникова

Часы установят на новой строящейся колокольне в кремле. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Они появлятся на каждой стороне звонницы на следующей неделе. Сейчас все четыре циферблата стоят перед колокольней. До 19 октября нижегородцы и гости города могут рассмотреть их с близкого расстояния.

"Монтаж часового механизма специалисты обещают начать 30 ноября. Затем начнется наладка, и в конце декабря часы планируется запустить. Мелодичным звоном они будут отбивать каждые 15 минут и каждый час", - сказал заместитель помощника управляющего Нижегородской епархией по административно-хозяйственным вопросам протоиерей Игорь Покровский.

И часовой механизм, и циферблаты часов изготавливаются на Нижегородском машиностроительном заводе. Циферблат представляет собой золоченые цифры на черном фоне.

В митрополии отметили интересную особенность в изображении цифр на циферблатах: на одном из них расположены славянские цифры, на другом – арабские, на двух циферблатах – римские.

Напомним, строительство колокольни утраченного Спасо-Преображенского собора в Кремле началось в марте этого года. Нижнему Новгороду был выделен межбюджетный трансферт в размере 17,4 млн рублей. Финансирование самого проекта осуществлено из внебюджетных источников Нижегородской области. Инвестором выступает Нижегородская митрополия Русской православной церкви, которая привлекла средства благотворителей.

Проект "Воссоздание соборной колокольни в Нижегородском кремле" разработало ООО "Региональный Инженерный Центр" (г. Владимир).

Колокольня высотой 51,5 метров представляет собой удлиненный восьмерик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой.

На колокольне установлен набор колоколов для осуществления уставных богослужебных звонов.

При строительстве колокольни будут музеефицированы и представлены на общее обозрение также остатки старого фундамента.

СПРАВКА:

Колокольня размещалась к западу от Спасо-Преображенского собора. Она относилась к двум церквям – во имя святых мучеников Иоанна Воина и Феодора Стратилата. Церкви сгорели во время большого пожара в 1715 году.

После пожара по наставлению митрополита Нижегородского и Алатырского Сильвестра (Волынского) была возведена новая, каменная колокольня в виде восьмигранного столпа с шатровой крышей. После окончания строительства в 1716 году на неё с Часовой башни кремля были перенесены древние часы, приведённые боем к малым "зазванным" колоколам, общее число которых достигло в начале XVIII века двенадцати.

После революции кафедральный собор пострадал первым, с половины августа 1918 года кремлевские храмы были закрыты для богослужения. К 1924 году, оставаясь закрытым в течение 6 лет, собор отсырел и стал разрушаться. В ноябре Губисполком начал разбирать колокольню при соборе.

Губмузей просил защиты ВЦИКа для памятника XVII в., но Губисполком успокоил - разборка только "для устранения опасных мест". Однако к 1929 году колокольня была разобрана. В 1929 году, в связи со строительством Дома Советов, собор взорвали.