Нижний Новгород начинает готовиться к строительству колокольни в Кремле Экономика

Нижний Новгород начинает готовиться к строительству колокольни утраченного Спасо-Преображенского собора в Кремле – город получил деньги на ливневый коллектор. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике 16 марта 2020 года.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, Нижнему Новгороду будет выделен межбюджетный трансферт в размере 17 млн 446 тысяч рублей. Его часть в размере 3,9 млн рублей будет направлена на прокладку части ливневого коллектора на территории Нижегородского кремля.

По словам директора департамента финансов, это связано со строительством около здания администрации Нижнего Новгорода шатровой колокольни.

Софинансирование работ из бюджета города составит 1,5 млн рублей и 40 тысяч рублей соответственно. Финансирование самого проекта будет осуществлено из внебюджетных источников Нижегородской области. Инвестором выступает Нижегородская митрополия Русской православной церкви, которая привлечет средства благотворителей.

Голосование по вопросу будет проводиться Гордумой заочно с применением опросного листа.

Напомним, что проект "Воссоздание соборной колокольни в Нижегородском кремле" разработало ООО "Региональный Инженерный Центр" (г. Владимир).

"Колокольня, высотой 51,5 метров, представляет собой удлиненный восьмерик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой. Отделка фасадов будет выполнена на высоком художественном уровне из современных высококачественных материалов, характерных для архитектуры сооружений XVIII века с воссозданием исторического облика", - рассказали в управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

На колокольне будет установлен набор колоколов для осуществления уставных богослужебных звонов. Также в колокольне предусмотрена установка исторически находившихся там часов.

При строительстве колокольни будут музеефицированы и представлены на общее обозрение остатки старого фундамента

Планируется, что в определенные часы доступ на смотровую площадку колокольни будет организован для всех нижегородцев и гостей города.

Ранее сообщалось, что публичные слушания пройдут по вопросу строительства колокольни в Нижегородском кремле.

СПРАВКА:

Колокольня размещалась к западу от Спасо-Преображенского собора. Она относилась к двум церквям – во имя святых мучеников Иоанна Воина и Феодора Стратилата. Церкви сгорели во время большого пожара в 1715 году.

После пожара по наставлению митрополита Нижегородского и Алатырского Сильвестра (Волынского) была возведена новая, каменная колокольня в виде восьмигранного столпа с шатровой крышей. После окончания строительства в 1716 году на неё с Часовой башни кремля были перенесены древние часы, приведённые боем к малым "зазванным" колоколам, общее число которых достигло в начале XVIII века двенадцати.

После революции кафедральный собор пострадал первым, с половины августа 1918 года кремлевские храмы были закрыты для богослужения. К 1924 году, оставаясь закрытым в течение 6 лет, собор отсырел и стал разрушаться. В ноябре Губисполком начал разбирать колокольню при соборе.

Губмузей просил защиты ВЦИКа для памятника XVII в., но Губисполком успокоил - разборка только "для устранения опасных мест". Однако к 1929 году колокольня была разобрана. В 1929 году, в связи со строительством Дома Советов, собор взорвали.