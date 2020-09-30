Экскурсии, которые проведет актер театра "Комедiя" в образе Максима Горького, стартовали в Нижнем Новгороде

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Нижегородский театр "Комедiя" запустил цикл виртуальных экскурсий "Горький среди нас". Об этом сообщает пресс-служба театра.
Вместе со зрителями по знакомым и малоизвестным местам Нижнего Новгорода прогуляется Алексей Максимович Горький. Его роль исполнит актер театра Игорь Смеловский, играющий писателя в спектакле "Затмение солнца".
"Нам показалось, что было бы интересно услышать рассказы о нижегородских местах Горького – тех, где он жил, учился и работал, – из его собственных уст. Мы поместили его в современность, показали рядом с ним нас, живущих ныне людей, и этим хотели бы доказать, что Горький актуален и интересен в любые времена", - пояснили замысел в театре.
Серия экскурсий расскажет о разных периодах жизни Максима Горького: его мытарствах "в людях", периоде учебы в Слободском училище, работе в "Нижегородском листке", от которого ведет свою историю газета "Нижегородская правда", о "Горьковских елках" и другой благотворительности
Виртуальные экскурсии доступны к просмотру на сайте и в группах театра в социальных сетях.
Отметим, что в Нижегородской области театры закрыты с 13 марта и по сегодняшний день в связи с действием ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Регион находится на втором этапе снятия ограничений.
Ранее в региональном министерстве культуры НИА "Нижний Новгород" сообщили, что открытие нижегородских театров пока откладывается. Однако, вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором.
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