Экскурсии, которые проведет актер театра "Комедiя" в образе Максима Горького, стартовали в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

Нижегородский театр "Комедiя" запустил цикл виртуальных экскурсий "Горький среди нас". Об этом сообщает пресс-служба театра.

Вместе со зрителями по знакомым и малоизвестным местам Нижнего Новгорода прогуляется Алексей Максимович Горький. Его роль исполнит актер театра Игорь Смеловский, играющий писателя в спектакле "Затмение солнца".

"Нам показалось, что было бы интересно услышать рассказы о нижегородских местах Горького – тех, где он жил, учился и работал, – из его собственных уст. Мы поместили его в современность, показали рядом с ним нас, живущих ныне людей, и этим хотели бы доказать, что Горький актуален и интересен в любые времена", - пояснили замысел в театре.

Серия экскурсий расскажет о разных периодах жизни Максима Горького: его мытарствах "в людях", периоде учебы в Слободском училище, работе в "Нижегородском листке", от которого ведет свою историю газета "Нижегородская правда", о "Горьковских елках" и другой благотворительности

Виртуальные экскурсии доступны к просмотру на сайте и в группах театра в социальных сетях.

Отметим, что в Нижегородской области театры закрыты с 13 марта и по сегодняшний день в связи с действием ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Регион находится на втором этапе снятия ограничений.

Ранее в региональном министерстве культуры НИА "Нижний Новгород" сообщили, что открытие нижегородских театров пока откладывается. Однако, вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором.

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