Открытие нижегородских театров пока откладывается Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открытие нижегородских театров пока откладывается. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры.

Дело в том, что открытие государственных и негосударственных театров Нижегородской области для посетителей запланировано только на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, а в регионе все еще действует второй этап.

Ранее ряд театров и концертный зал анонсировали свое открытие в середине сентября и даже запустил продажу билетов. Однако, сейчас данные объявления удалены из официальных источников.

"На данном этапе этот вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором. Точная дата открытия пока неизвестна", - рассказали в минкульте региона.

Напомним, что кинотеатры возобновили свою работу в Нижегородской области 25 августа при условии выполнения ряда требований. В частности, в залах запрещалось принимать пищу, но 7 сентября этот запрет был снят. Причем еще до снятия ограничения с 17 по 23 июля в Нижнем Новгороде проходил IV фестиваль нового российского кино "Горький fest".

Напомним также, что нижегородцам разрешили ходить в музеи, зоопарки и библиотеки с 12 июня (за исключением читальных залов). C 7 сентября, читальные залы библиотек также возобновили свою работу.

Отметим, что 2 сентября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что третий этап снятия ограничений находится в перспективе. Он объяснил, что в регионе продолжают выявляться новые случаи заболевания коронавирусом и речь идет о десятках случаев. То есть показатели, достаточные для принятия решения о переходе на третий этап, пока отсутствуют.

Хронология распространения инфекции, принимаемые меры и поэтапное снятие ограничений подробно опубликованы в материале НИА "Нижний Новгород".