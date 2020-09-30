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Политика

Названы претенденты на пост главы Нижнего Новгорода

14 октября 2020 18:39  [32] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Завершился прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

В конкурсную комиссию поступило три заявления.

Одним из претендентов на этот пост является исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который пришел в городскую администрацию в январе 2020 года в качестве заместителя главы по строительству и архитектуре. До конца 2019 года чиновник являлся заместителем министра финансов Нижегородской области.

В мае Юрий Шалабаев был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, а после ухода экс-мэра Владимира Панова, стал исполняющим полномочия главы города, продолжая оставаться в должности первого заместителя.

Еще одним претендентом на пост главы Нижнего Новгорода стал депутат Гордумы, который также является генеральным директором ООО "Нижний Град", Герман Карачевский.

Также заявление поступило от еще одного депутата Гордумы, нотариуса Кирилла Лазорина.

Сам конкурс по отбору кандидатуры назначен на 21 октября.

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