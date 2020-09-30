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Общество

"Т Плюс" дополнительно включила в концессионное соглашение с Дзержинском свыше 300 м бесхозных сетей

15 октября 2020 13:00  [2] Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" дополнительно включил в действующее концессионное соглашение с администрацией Дзержинска 351 м тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о бесхозных трубопроводах, которые на сегодняшний день практически исчерпали свой ресурс и нуждаются в модернизации.

Распределительные сети отопления и горячего водоснабжения к дому № 21 по улице Буденного, Дзержинскому психоневрологическому диспансеру и средней общеобразовательной школе им. Н.И. Лобачевского долгое время не имели собственника. Компания "Т Плюс" по закону могла осуществлять лишь точечные ремонты и по необходимости устранять повреждения. Высокая степень износа этих коммуникаций ставила под угрозу надежную поставку тепла и горячей воды жителям, а также социальным объектам.

Поэтому было принято решение о расширении договора-концессии и передачи тепловых сетей в зону ответственности "Т Плюс". Полностью оценить объем необходимых работ компания сможет после полной диагностики трубопроводов.

"В свое время по различным причинам данные теплотрассы остались без собственников. Мы лишь устраняли на них порывы. Теперь же компания сможет провести полноценную "диагностику" состояния данных сетей и в дальнейшем выполнять на них необходимые ремонтно-профилактические работы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение подключенных к ним потребителей", – отметила заместитель директора Нижегородского филиала "Т Плюс" по коммерции и развитию Ирина Гнеушева.

Концессионное соглашение по управлению "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения Дзержинска было подписано в 2018 году на срок 30 лет. В общей сложности за время действия концессии компания инвестирует в реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения и ГВС города 8,6 млрд рублей.

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