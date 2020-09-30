Администрация передает территорию Шуваловской свалки в собственность региона Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Администрация передает территорию Шуваловской свалки в собственность региона. Об этом сообщается в проекте решения Думы. Депутаты будут голосовать по данному вопросу на заседании 28 октября 2020 года.

В частности, решением Думы будет направлено предложение о передаче участков из собственности Нижнего Новгорода в собственность области.

Речь идет о нескольких земельных участках: с кадастровым номером 52:18:0050138:187 (площадью 5 206+/-25 кв.м.); с кадастровым номером 52:18:0000000:14870 (площадью 117 239+/-120 кв.м.); с кадастровым номером 52:18:0050138:186 (площадью 29 881+/-61); с кадастровым номером 52:18:0000000:14873 (площадью 26 659+/-57); с кадастровым номером 52:18:0050136:129 (площадью 84+/-3 кв.м.) в границах Шуваловского канала.

Цель передачи: реализация федерального проекта "Чистая страна" и мероприятий по ликвидации свалки.

Напомним, в августе этого года областной бюджет пополнился федеральными средствами на 329,4 млн рублей - на ликвидацию Шуваловской свалки.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

Свалка расположена на территории Шуваловской промзоны. Объект функционировал до 1983 года, потом был закрыт. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.

Напомним также, что рекультивация Шуваловской свалки обойдется в 1,33 млрд рублей. Размер софинансирования из федерального бюджета в 2020-2022 годах составит 997,3 млн рублей. Работы продлятся три года и могут начаться в 2020 году.

Предполагается, что ликвидация свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет осуществляться посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот, что позволит создать на этом месте озелененную территорию.