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Экономика

Четвертая очередь Южного обхода Нижнего Новгорода будет построена к 2024 году

07 августа 2020 12:38  [103] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четвертая очередь Южного обхода Нижнего Новгорода на трассе М-7 "Волга" будет построена к 2024 году. Об этом сообщило в соцсети Instagram министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области со ссылкой на ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

"Новый 36 километровый участок четырехполосной дороги с 442 по 472 км в Кстовском районе от Шелокши до Абатурово – самый ожидаемый и крупный транспортный проект региона. Его реализация позволит полностью увести транзитный поток с самого проблемного отрезка – от Ветчака до Работок", - пояснили значимость проекта в министерстве.

К настоящему моменту "Главгосэкспертиза России" дала положительное заключение на первый и третий этапы работ. Первый этап предусматривает подготовку под строительство участка протяженностью 8,3 км в Кстовском районе. На третьем этапе там будут проложены временные объездные дороги, построены железобетонный мост через реку Алферовку, транспортная развязка, новый путепровод и другие сооружения.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, построить 8 км трассы Южного обхода доверено тверской "Дорожной строительной компании". Стоимость работ - 4,1 млрд рублей. Сделать это нужно до 30 октября 2022 года.

Отметим, что эта компания также реализует другой крупный дорожный проект в Нижегородской области – строит многоуровневую транспортную развязку на ул. Циолковского.

Сейчас, по информации минтранса региона, ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" готовит документы по второму и четвертому этапам строительствам Южного обхода. В скором времени они будут направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что строительство IV очереди Южного обхода планируется начать в 2020 году.

Напомним, в мае 2019 года федеральный центр подтвердил финансирование строительства IV очереди этой трассы. Являющийся в то время министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов отмечал, что срок выполнения работ, по его оценке, составляет 3-3,5 года. Предполагалось, что стоимость строительства составит 23 млрд рублей.

СПРАВКА:

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, I очередь Южного обхода, протяженностью 16 км, строилась 12 лет.

II очередь протяженностью 15 км была построена за 2,5 года.

III очередь Южного обхода протяженностью 14,69 км - эта автострада в четыре полосы с расчетной скоростью 100 км/ч. Движение на ней запущено в 2016 году.

Предполагалось, что IV очередь Южного обхода станет самым протяженным и затратным участком, который позволит обеспечить полноценный обход городов Нижнего Новгорода и Кстова с выходом на трассу М 7 "Волга" на участке Нижний Новгород – Казань в районе примыкания автодороги Работки – Порецкое.

Проект реализуется в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010- 2020 годы)". Генеральный проектировщик - ООО "ГЕО-ПРОЕКТ".

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