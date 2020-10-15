Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2020 16:01  [24] Нижегородская область перевыполнила план заготовки кормов
15 октября 2020 15:34  [257] Сеть платных парковок начнет работать в Нижнем Новгороде к концу года
15 октября 2020 13:50  [225] Коронавирус за сутки подтвердился у 122 жителей Нижнего Новгорода
15 октября 2020 13:45  [139] "ТНС энерго НН" взыщет многомиллионные долги с МП "Нижегородэлектротранс" и "Нижегородское метро"
15 октября 2020 13:35  [111] Администрация передает территорию Шуваловской свалки в собственность региона
15 октября 2020 13:00  [119] "Т Плюс" дополнительно включила в концессионное соглашение с Дзержинском свыше 300 м бесхозных сетей
15 октября 2020 12:27  [132] Нижегородский минздрав с помощью Сколково начали внедрять систему "Электронный фармаколог"
15 октября 2020 12:19  [216] Переулок появится в память об умершем от коронавируса заместителе главврача нижегородской больницы Алексее Аристове
15 октября 2020 12:14  [134] Депутаты ЗС НО проконтролировали благоустройство в Сергаче, стоимостью более 8,5 млн рублей
15 октября 2020 11:55  [425] Дороги в районе развязки на Циолковского передают в собственность Нижегородской области
Общество

Сеть платных парковок начнет работать в Нижнем Новгороде к концу года

15 октября 2020 15:34  [257] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сеть платных парковок начнет работать в Нижнем Новгороде к концу текущего года. Об этом сообщает региональный ОНФ, который 16 октября организует круглый стол по обсуждению этого проекта.

Напомним, что круглосуточные платные парковки будут созданы в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон".

В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать в Нижнем Новгороде систему платных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Концессионер также обеспечит круглосуточную работу парковок. По условиям соглашения, на парковках будут предусмотрены места для льготной категории граждан.

Изначально предполагалось, что в городе будет создано не менее 5 300 паковочных мест, но сейчас ОНФ сообщает, что таких мест может быть и 7 400.

В настоящее время организация парковочной инфраструктуры находится в стадии формирования, то есть идет установка знаков, паркоматов и комплектов фотовидеофиксации.

Начало тестового периода эксплуатации парковок запланировано на октябрь 2020 года, а введение электронной системы управления парковками запланировано на ноябрь.

Ранее сообщалось, что согласно изменениям в организацию дорожного движения законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парковка
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph