Сеть платных парковок начнет работать в Нижнем Новгороде к концу года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сеть платных парковок начнет работать в Нижнем Новгороде к концу текущего года. Об этом сообщает региональный ОНФ, который 16 октября организует круглый стол по обсуждению этого проекта.

Напомним, что круглосуточные платные парковки будут созданы в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон".

В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать в Нижнем Новгороде систему платных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Концессионер также обеспечит круглосуточную работу парковок. По условиям соглашения, на парковках будут предусмотрены места для льготной категории граждан.

Изначально предполагалось, что в городе будет создано не менее 5 300 паковочных мест, но сейчас ОНФ сообщает, что таких мест может быть и 7 400.

В настоящее время организация парковочной инфраструктуры находится в стадии формирования, то есть идет установка знаков, паркоматов и комплектов фотовидеофиксации.

Начало тестового периода эксплуатации парковок запланировано на октябрь 2020 года, а введение электронной системы управления парковками запланировано на ноябрь.

Ранее сообщалось, что согласно изменениям в организацию дорожного движения законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.