Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2020 18:15  [74] Налоговая временно закроет офис в Сарове из-за коронавируса
15 октября 2020 17:14  [149] Студенты ВШЭ переходят на дистанционное обучение с 26 октября
15 октября 2020 17:13  [112] Проект "Хвойный город" завершился в Нижегородской области
15 октября 2020 16:36  [105] "ЭнергосбыТ Плюс" отменил процедуру отключения тепловой энергии "Дзержинскому мукомольному заводу"
15 октября 2020 16:16  [267] Число закрытых на карантин по COVID-19 и ОРВИ нижегородских школ увеличилось
15 октября 2020 16:01  [116] Нижегородская область перевыполнила план заготовки кормов
15 октября 2020 15:34  [1678] Сеть платных парковок начнет работать в Нижнем Новгороде к концу года
15 октября 2020 13:50  [499] Коронавирус за сутки подтвердился у 122 жителей Нижнего Новгорода
15 октября 2020 13:45  [184] "ТНС энерго НН" взыщет многомиллионные долги с МП "Нижегородэлектротранс" и "Нижегородское метро"
15 октября 2020 13:35  [176] Администрация передает территорию Шуваловской свалки в собственность региона
Общество

Налоговая временно закроет офис в Сарове из-за коронавируса

15 октября 2020 18:15  [74] Общество

Региональное управление ФНС с 16 октября перестанет принимать налогоплательщиков в операционном зале в здании налоговой службы в Сарове. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС.

Речь идет о межрайонной ИФНС России №3.

Решение о закрытии операционного зала принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Прием всей корреспонденции на бумажных носителях будет осуществляться через специальный бокс, установленный перед входом в зал.

При этом все территориально обособленные подразделения ИФНС №3 продолжат работать в штатном режиме.

Межрайонная ИФНС № обслуживает налогоплательщиков Сарова, а также Ардатовского, Вознесенского, Дивеевского районов и Первомайска.

Напомним, что с 1 октября УФНС закрыло несколько отделений в Нижегородской области из-за сокращения рабочих мест. С 17 октября закроются отделения еще в трех районах области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph