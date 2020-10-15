Налоговая временно закроет офис в Сарове из-за коронавируса Общество

Региональное управление ФНС с 16 октября перестанет принимать налогоплательщиков в операционном зале в здании налоговой службы в Сарове. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС.

Речь идет о межрайонной ИФНС России №3.

Решение о закрытии операционного зала принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Прием всей корреспонденции на бумажных носителях будет осуществляться через специальный бокс, установленный перед входом в зал.

При этом все территориально обособленные подразделения ИФНС №3 продолжат работать в штатном режиме.



Межрайонная ИФНС № обслуживает налогоплательщиков Сарова, а также Ардатовского, Вознесенского, Дивеевского районов и Первомайска.

Напомним, что с 1 октября УФНС закрыло несколько отделений в Нижегородской области из-за сокращения рабочих мест. С 17 октября закроются отделения еще в трех районах области.