Трех нижегородских перевозчиков оштрафуют из-за пассажиров без масок Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Трех нижегородских перевозчиков оштрафуют из-за пассажиров, которые ехали без масок. Как сообщил и.о.заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов, по итогам проверки 15 октября материалы в отношении трех перевозчиков будут направлены в правоохранительные органы.

"В транспортных средствах находились пассажиры без масок, при этом водитель не информировал их о необходимости надеть средства индивидуальной защиты и не прекращал движения, хотя имеет на это право. Отмечу, что за данные нарушения требований указа губернатора "О введении режима повышенной готовности" перевозчикам грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей", - напомнил Артем Бафанов.

В целом, по итогам проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте Артем Бафанов заявил о том, что все перевозчики выполнили поручение о бесплатном предоставлении масок пассажирам старше 65 лет в соответствии с поручением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Все перевозчики выполнили поручение, у каждого водителя или кондуктора есть необходимый запас средств индивидуальной защиты. Сейчас при отсутствии маски у представителя старшего поколения она выдается ему бесплатно. Также обращаюсь ко всем нижегородцам и прошу обязательно использовать маски в транспорте. Ношение средств индивидуальной защиты — это прежде всего ваша безопасность и защита от респираторных заболеваний", - сказал Артем Бафанов.

Ежедневные проверки продолжаются.

В министерстве также добавили, что транспортные предприятия продолжают проводить регулярную дезинфекцию подвижного состава в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что нижегородским перевозчикам, у которых в транспорте находятся пассажиры без масок, грозит штраф до 300 тысяч рублей. По итогам ежедневных рейдов по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, ранее было выявлено более 100 нарушений и сформировано обращение в адрес МВД о привлечении юридических лиц к административной ответственности.

Перевозчикам был дан срок до 15 октября, чтобы обеспечить подвижной состав необходимым количеством масок для предоставления пенсионерам.

Кроме того, в администрации Нижнего Новгорода предупредили, что общественный городской транспорт не начнет движение, если в салоне находятся пассажиры без масок. Меры приняты в соответствии с распоряжением Глеба Никитина.

Ранее Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.