Увеличено число авиарейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Уфу Общество

Увеличено число рейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Уже с 25 октября авиаперевозчик приступит к выполнению полетов в Сочи. Рейсы на черноморское побережье запланированы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Вылет из Стригино в 12:55, прилет в 15:25.

С 26 октября возобновятся рейсы из Нижнего Новгорода в самый западный город России – Калининград: два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Время в полете составит 2 часа 30 минут. Вылет из столицы Приволжья в 22:20, прибытие в Калининград – в 23:50.

Так же, с 26 октября, авиакомпания будет осуществлять ежедневные полеты в Северную Столицу. Вылет из Нижнего Новгорода в 07:20, прилет в Санкт-Петербург в 09:05.

С 27 октября авиакомпания приступит к выполнению рейсов в Уфу. Полеты запланированы к выполнению частотой 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Стригино в 22:20, прилет в столицу Башкортостана в 01:45. Время указано местное для каждого аэропорта.

Билеты уже поступили в продажу. Подробное расписание возможно уточнить на сайтах аэропорта и авиакомпании.

Напомним, полеты из Нижнего Новгорода на Ямал и в Саратов стали возможны с конца сентября.