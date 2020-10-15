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Открытое горение склада в Сормовском районе ликвидировано на 75%. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным на 11:58 открытое горение ликвидировано на площади 1800 кв.м. Общая площадь, охваченная огнем, составляет 2 400 кв.м.
Спасатели просят нижегородцев объезжать улицы из-за пожара. Движение транспорта затруднено.
Пожар на складе по адресу: ул. Федосеенко, 55а произошел сегодня утром, 16 октября.
Пожарный поезд со станции "Горький – Сортировочный" прибыл в помощь на место ЧП.
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