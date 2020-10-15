Правительство РФ утвердило 31 декабря выходным днем Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство России утвердило 31 декабря 2021 года выходным днем. Постановление о переносе выходных дней в 2021 году подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Поскольку в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, то эти выходные дни переносятся на 5 ноября и 31 декабря.

Отмечается, что это сделано в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Добавим, что 31 декабря текущего года является рабочим днем.

Напомним, с инициативой сделать 31 декабря выходным днем выступило министерство труда и соцзащиты России.

Также минтруд опубликовал график выходных на 2021 год:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

12 по 14 июня;

4 по 7 ноября;

31 декабря.

Кроме того, по Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в России являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.