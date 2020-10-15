Правительство РФ утвердило 31 декабря выходным днем

Правительство России утвердило 31 декабря 2021 года выходным днем. Постановление о переносе выходных дней в 2021 году подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Поскольку в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, то эти выходные дни переносятся на 5 ноября и 31 декабря.
Отмечается, что это сделано в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.
Добавим, что 31 декабря текущего года является рабочим днем.
Напомним, с инициативой сделать 31 декабря выходным днем выступило министерство труда и соцзащиты России.
Также минтруд опубликовал график выходных на 2021 год:
с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
12 по 14 июня;
4 по 7 ноября;
31 декабря.
Кроме того, по Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в России являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+