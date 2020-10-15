Бешеную лису выявили в Сарове Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Бешеную лису выявили в Сарове. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В частности, при лабораторном исследовании биологического материала, доставленного от лисицы, обнаруженной на территории Сарова, установлено бешенство.

Проводятся мероприятия по ликвидации очага инфекции.

Обо всех случаях падежа животных управление просит информировать на "горячую линию" Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по тел.: 8 (831) 435-51-59 с 09:00 до 18:00.

Напомним, агрессивная лиса замечена в Нижнем Новгороде в мае этого года, она напала на девушку.