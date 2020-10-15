Вагон-ресторан и лампочки Ильича могут появиться на пл. Ленина Общество

Концепция развития пл.Ленина Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитектурное бюро "Megabudka" представило итоговую концепцию развития территории площади Ленина и сквера им. Бетанкура в рамках программы #Среда800.

Доминантой площади является памятник Владимиру Ленину, поэтому его образ учитывается в концепции.

Так проектанты считают возможным установку на площади вагона-ресторана им. Ленина. Известно, что вождь пролетариата из всех видов транспорта отдавал предпочтение железнодорожному. Фуд-вагон станет напоминанием об этом фрагменте биографии.

Кроме того, недалеко от площади находится ж/д вокзал и проходит метрополитен, что оправдывает установку вагона. Также на площади предлагается установить вагон-туалет.

Еще одной отсылкой к жизни Владимира Ленина станет освещение. На площади планируется установить особый тип светильников, которые визуально напоминают лампочки Ильича. Освещение встроят и в мощение – речь идет о подсветке плитки и прожекторах, направленных на деревья и другие объекты площади.

(концепция развития пл. Ленина, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Небольшим отхождением от темы, запланированным разработчиками концепции, являются лавочки в стиле ретро-футуризма и детская площадка.

С территорией Нижегородской ярмарки площадь будет связывать амфитеатр на месте лестницы, на котором будут установлены кадки с растениями.

Помимо этого концепция предполагает максимальное озеленение площади – кустарники на переднем плане и высокие деревья по краям территории и вокруг парковки.

Сквер им. Бетанкура архитекторы предлагают разделить на две зоны: транзитную и рекреационную.

(концепция развития сквера им. Бетанкура, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Рекреационная зона будет, согласно концепции, отделена объектами из труб. Они будут напоминать о работе Августина Бетанкура. Как пояснил представитель бюро, это будут трубы большого диаметра, разрезанные пополам. Каждая труба - это лавка с крышей от непогоды и освещением. В одной из труб появится питьевой фонтанчик. Внутри зоны планируются клумбы.

Снаружи в транзитной зоне предполагается высадка кустарников и установка парковых светильников.

(концепция развития пл. Ленина, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Архитекторы бюро "Megabudka" поделились еще одной идеей. Ее реализация потребует гораздо больше средств, чем заложено в финансирование. Но разработчики концепции считают возможным ее воплощение в реальность в будущем.

Речь идет об историческом подземном проходе у улицы Совнаркомовской. Сейчас он недоступен для жителей. Его предлагается открыть и использовать как музей археологии.

Ранее архитектурное бюро "Megabudka" представило итоговую концепцию благоустройства территории Нижегородской ярмарки.

Территорию предлагается разделить на три функциональные зоны. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха. В том числе архитекторы предлагают установить там "ярмарочную бабу", качели-балансиры и печь.

Напомним, что АНО "ЦЕНТР 800" уже объявило конкурс по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию и выполнит благоустройство территории Нижегородской ярмарки и участка на пересечении ул. Совнаркомовской и Мануфактурной. Начальная (максимальная) цена контракта – 299,99 млн рублей.